جامعة القاهرة تكرم أعضاء من هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليًا.. غدًا

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال خاص



تقيــم جامعة القاهــرة، احتفالية لتكــريم مجموعة جديدة من أعضاء هيئة التدريـس بمختلـف كليات الجامعـة ومعاهدهـا الذين نشروا بحوثهم العلمية باسم الجامـعة على المستوى الدولـــى في الدوريات والمجلات المصنفـة عالمــيا خــلال النصـف الأول من عـام 2017 "الإصدار الأول"، وذلك فــي إطــار جــهود الجامعة لدعم النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس بمختلف القطاعات الأكاديمية وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.



صرح بذلك الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع مكافآت النشر العلمي الدولي التي تمنحها الجامعة لباحثيها الذين نشروا بحوثهم على المستوى الدولي، وذلك خلال الاحتفالية الـتي تُـقام الساعة 11 ظهر غد الأربعاء 5 سبتمبر الجاري بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، ويقوم خلالها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبحضـور نـواب رئيـس الجامعــة وعمـداء الكليـات وأعضـاء هيـئــة التدريـس، بتوزيع مكافآت النشـر العلمي الدولي التي بلغــت أكثر من 15 مليون جنيه لنحــو 1010 باحثـين فـي مختلف الكليــات الجامعية، نشروا 2043 بحثــًا علميًا في الإصدار الأول لعام 2017 عـلـى المستــوى الدولي في كل التخصــصات العلميـة.



وتمثل كلية العلوم النسبة الأكبر في عدد البحوث المنشورة دوليًا، يليها كلية الطب ثم الهندسة.



ومن جانبه، أكد الخشت أن الجامعة تدعم النشر الدولي للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف القطاعات الأكاديمية وتشجع باحثيها على نشر بحوثهم دوليًا، مشيــرًا إلــى تطـور حـجم البحوث العلمية المنشـــورة دوليــًا لأعـضـاء هيئـة التدريــس بإسم جامــعـــة القاهرة في مخــتلف التخصصـات مـع زيـادة عــدد الباحثين، وجودة البحوث العلمية المنشورة.