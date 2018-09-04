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سيـــاســة
لجنة القيادات بجامعة القاهرة تجري مقابلات لاختيار مديري عموم
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 08:54 م
جامعة القاهرة 22
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جامعة القاهرة 22
أحمد اللاهونى:
عقدت لجنة القيادات بجامعة القاهرة، يومي الإثنين والثلاثاء 3و4 سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات لإختيار مديري عموم وأمناء بعض الكليات بالجامعة، وذلك من بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف، وهي مدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس، ومدير عام المشتريات والمخازن، ومدير عام الشئون العلاجية، ومدير عام الشئون الهندسية، ومدير عام شئون الوحدات ذات الطابع الخاص، ومدير عام المكتبات الجامعية، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق، ومدير عام البحوث العلمية، ومدير عام شئون التعليم، وأمين كلية الآداب، وأمين كلية الزراعة، وبلغ عدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف 49 متقدما.
وقال الخشت فى بيان له، إن اختيار القيادات الإدارية التي تتولى بعض المناصب المهمة داخل الجامعة يتم وفقا لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة، وسرعة إنجاز الأعمال والأمانة، والقدرة على تحقيق الإصلاح الإداري الذي تسير في اتجاهه الجامعة، وأن يكون المرشح للوظيفة على درجة كبيرة من الوعي والإدراك بأهمية الحوكمة، مضيفا أن المتقدم لشغل هذه الوظائف يجب أن يمتلك قدرات علمية مناسبة وتاريخ وظيفي مناسب، ولديه خطة لمقترحات التطوير، ولديه القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات ويتمتع بروح الابتكار.
وأضاف الخشت، أن الجامعة تسعى لتحقيق الإصلاح الإداري في المنظومة الجامعية، والتي هي مسئولية مشتركة لضمان فاعلية العمل، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على تنمية القدرات البشرية بالمنظومة الإدارية للجامعة للقيام بدورها على أكمل وجه.
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