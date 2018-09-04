تأجيل طرح 8 وحدات إدارية بمدينة بدر إلى 19 سبتمبر الحالي

مدينة بدر

محمود زكي



قال المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم تأجيل طرح 8 وحدات إدارية ومهنية كان مقررًا طرحها للبيع بالمزاد العلني أمس.



وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أنه تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر الحالي لإقامة المزاد، مشيرًا إلى أن الوحدات تقع بالحي الخامس بالمدينة إذ تتراوح مساحات الوحدات بين 58 مترا مربعا إلى 86 مترا مربعا.



وأوضح نائب رئيس الجهاز أنه تم تأجيل المزاد بنظام حق الانتفاع لكافتريا، وكذلك حضانة بالمجاورة الخامسة بالحي الأول.



وأشار أيضًا إلى أن التأجيل شمل ملعبا خماسيا بالحي الخامس بالمدينة على مساحة 1327 مترا مربعا، وكذلك وحدة صحية بالحي الرابع بالمدينة.



ولفت إلى أن المزاد بنظام حق الانتفاع سيعقد بنفس اليوم الذي سيتم به المزاد على الوحدات الإدارية.