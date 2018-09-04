وزير المالية: مصر لن تطلب خفض فوائد الديون من شركائها الدوليين

محمد معيط وزير المالية

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أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن مصر لن تلجأ أبدا لطلب خفض فوائد ديونها لصالح الشركاء الدوليين، مرجعا ذلك إلى أن مثل هذا الطلب قد يدفع الدول الشريكة لمصر للشعور بالقلق تجاه الاقتصاد المحلي.



وقال معيط، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا سالم، على فضائية "اكسترا نيوز"، إن الدين العام يمثل مشكلة حقيقية للاقتصاد، غير أن منحناه بدا في التحسن مع نهاية العام المالي الماضي، ليتراجع معدل الدين العام من 108%، إلى حوالي 92%.



وكان الوزير قال في تصريحات سابقة، أن جملة الأقساط وفوائد الدين، المطلوب سدادها خلال العام المالي الجاري، تصل لنحو 817 مليار جنيه، فيما أن الإيرادات المستهدفة للدولة خلال ذات العام لا تتجاوز 989.



وبلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر، نحو 88,1 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي، وفق احدث البيانات المعلنة من جانب البنك المركزي.



وقال معيط خلال اللقاء، إن ن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد عدة اجتماعات، الشهر الجاري، لبحث إجراءات خفض الديون، ضمن استراتيجية متكاملة للدولة.

