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اقتصاد وأسواق
ضبط 11370 قرصًا مخدرًا بمطار القاهرة
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 08:06 م
مخدرات
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ضبط حشيش بمطار القاهرة
مخدرات
مها أبو ودن
ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقًا لقانون المخدرات.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران رقم 744 القادمة من قبرص، اشتبه فى راكب قبرصي من أصل مصرى قادم من قبرص مع زوجته القبرصية وابنه.
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي، فأكد الاشتباه.
وبتفتيش حقائبه تبيّن وجود 11370 قرصًا مخدرًا مصنوعًا من مادة Hipnosedon Flunitrazepm مخبأة داخل علب خاصة بالأحذية.
مطار القاهرة
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