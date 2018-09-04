ضبط 11370 قرصًا مخدرًا بمطار القاهرة

مها أبو ودن





ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقًا لقانون المخدرات.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران رقم 744 القادمة من قبرص، اشتبه فى راكب قبرصي من أصل مصرى قادم من قبرص مع زوجته القبرصية وابنه.





وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي، فأكد الاشتباه.



