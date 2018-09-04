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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: الرئيس سيعقد اجتماعات لبحث إجراءات خفض الديون
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 08:05 م
وزير المالية في حوار لبرنامج مال وأعمال بفضائية اكسترا نيوز
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وزير المالية في حوار لبرنامج مال وأعمال بفضائية اكسترا نيوز
متابعات:
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد عدة اجتماعات مع الحكومة الشهر الجاري، لبحث الإجراءات المطلوبة لخفض الدين العام.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني، اليوم مع الإعلامية دينا سالم، على فضائية اكسترا نيوز.
وأكد أن وزارة المالية لديها مقترحات متواصلة لخفض الدين وسيتم الإعلان عن عدة إجراءات خاصة للتعامل مع الدين قريبا.
وذكر معيط أن الوضع الاقتصادي في مصر، قبل عامين، فرض على الحكومة وقتها التوسع في الاستدانة، لتلبية الاحتياجات المتفاقمة للمجتمع، ولضمان عدم نقص في السلع والخدمات بسبب ندرة النقد الأجنبي.
وأضاف الوزير: "الرئيس سيعقد عدة اجتماعات الشهر الجاري لبحث إجراءات خفض الديون.. الاقتصاد كان في وضع صعب وظهر ذلك في التضخم والمدخلات من السياحة والاستثمار الأجنبي .. وخروج الأموال من مصر".
وكانت مصر قررت تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 ، عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات، واقتراض 12 مليار دولار من الصندوق
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