مكاسب لجميع البورصات العربية بقيادة الكويت وأبوظبى

البورصات العربية

خالد بدر الدين



حققت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط مكاسب متواضعة فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة الكويت أبوظبي بعد أن أعلن بنك أبوظبي التجاري إنه يجري مباحثات لاندماج محتمل مع بنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال ليتكون بنك بأصول قيمتها 113 مليار دولار وسط مخاوف بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى ولاسيما الصين.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال أبوظبى العام قفز بأكثر من 0.9 % ليصل إلى حوالى 4984 نقطة بقيادة البنوك حيث يتجه القطاع البنكى العالمي نحو الأنشطة الرقمية، ومن ثم يغلق فروعا ويركز على نسب التكلفة إلى الدخل كي يتمكن من المنافسة وزيادة حقوق المساهمين وهو ما يحدث حاليا فى دولة الإمارات .



وتتوقع شركة أرقام كابيتال في دبي ارتفاع سعر سهم بنك الاتحاد الوطني 40 % عن سعر إغلاق الاثنين البالغ 3.86 درهم كما تتوقع أن يكون بنك أبوظبي التجاري مصدر قوة في الصفقة وأن يعطي الاندماج تمثيلا أعلى للكيان المندمج على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.



وارتفع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 12.8% ليصل إلى 8 دراهم ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس عام 2015 في حين قفز سعر سهم ينك الاتحاد الوطني 14.8 % ليتجاوز 4.43 درهم ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.



وتقدم مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1 % ليتجاوز 5279 نقطة بفضل ارتفاع أسعار أسهم بنك الكويت الوطني 1 % وشركة اجيليتي 1. % مدعومة بتوقعات تدفقات على هذه الأسهم عندما تنضم الكويت لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في 25 سبتمبر الحالى كما ارتفع سعر سهم البنك.



وكسب المؤشرالرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.6 % ليصل إلى 15923 نقطة بينما زاد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية حوالى 0.3 % ليسجل 7968 نقطة مع ضعف اهتمام المستثمرين انتظارا لادراج أسهم سعودية على مؤشر MSCI للاسواق الناشئة خلال العام المقبل.



وقفزت أسهم الشركة العقارية السعودية 6.6 % لتتقدم الي 14.72 ريال في أكثر التعاملات كثافة منذ مايو الماضى بعد ان قالت إنها وقعت اتفاقية إطارية مع رئاسة أمن الدولة في السعودية لتقديم خدمات عقارية متكاملة لمشروعات الرئاسة في أكثر من 100 موقع.



وصعد مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى حوالى 2837 نقطة بفضل شركات العقارات والخدمات اللوجستية مع ارتفاع سعر سهم شركة داماك العقارية، الشركة المالكة والمشغلة لنادي الجولف الوحيد الذي يعمل العلامة التجارية لترامب في الشرق الأوسط بحوالى 0.5 % وزاد سعر سهم شركة إعمار للتطوير وهي وحدة تابعة لإعمار العقارية 1.9 % كما كسب سعر سهم شركة دريك اند سكل انترناشونال 4.4 %.



وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2 % ليسجل 9820 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.3 % ليزداد إلى حوالى 1338 نقطة بينما صعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت نقطة واحدة فقط ليستقر عند 4429 نقطة.

