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نقل وملاحة
السكة الحديد: تحويل مسئولي الإشارات ببنها للتحقيق
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 07:44 م
تحويل مسئولي الإشارات ببنها للتحقيق
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تحويل مسئولي الإشارات ببنها للتحقيق
محمود محسن
قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، بجولة مفاجئة فى نطاق منطقة وسط الدلتا، تفقد فيها ورش ومحطة وبرج إشارات بنها للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة، والتأكد من استيفاء كل البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.
وقام رئيس الهيئة قرر تحويل بعض المسئولين بمحطة بنها شملت رئيس قسم هندسة السكة ومسئولى الإشارات والأمن الصناعى بالمحطة للتحقيق لعدم التزامهم بالقيام بواجباتهم، والتى تمس سلامة التشغيل بالمحطة من أجل تحسين الخدمة المقدمة للركاب خلال الفترة المقبلة.
وشدد رئيس الهيئة أثناء لقائه بالعاملين بقسم الصيانة ببنها على ضرورة الالتزام بتعليمات سلامة وإجراءات الصيانة طبقا للتعليمات المنظمة لذلك، واستمع إلى المشاكل التى تواجه العاملين أثناء العمل، كما أكد مع مسئول شركة النظافة على ضرورة ظهور المحطة بالمظهر اللائق بها والتأكيد على نظافة قطارات الفروع القائمة من محطة بنها.
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