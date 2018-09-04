وزير المالية: مصر كانت في كارثة منذ عامين

وزير المالية في حوار لبرنامج مال وأعمال بفضائية اكسترا نيوز

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قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الوضع الاقتصادي في مصر قبل عامين كان كارثيا.



وأشار إلى أن السوق قبل بدء إجراءات الاصلاح الاقتصادي عانى من نقص في السلع والخدمات ونقص شديد في امدادات الطاقة.



وأضاف الوزير في لقاء تلفزيوني، مع الإعلامية دينا سالم، على قناة اكسترا نيوز: "أيوه الأسعار ارتفعت .. لكن مصر كانت في كارثة منذ عامين .. وقت الكارثة كان فيه مشاكل في الطاقة والكهرباء بتقطع على المستشفيات".



وأكد الوزير أن الحكومة قبل عامين واجهت مشاكل في إمدادات الدواء أيضا.



وتابع: "وصلنا إلى أننا مش معانا فلوس نجيب دواء وسمعنا من ناس أنها هتخرج من مصر وشركات طيران تخارجت فعلا .. ومستثمرين بيقفلوا مصانع علشان مش لاقيين عملة صعبة".



وكانت مصر قررت تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 ، عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات، واقتراض 12 مليار دولار من الصندوق







