نتائج زيارة الرئيس للصين.. تتصدر فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى

تناقش برامج التوك شو الليلة، عدد من القضايا بينها نتائج الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات وتعزيز العلاقات الثنائية.

وضع الاقتصاد المصرى فى" 90 دقيقة"على المحور



يستضيف محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساءً ، رجل الأعمال مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات.



ويتحدث طلبة عن آرائه وتقييمه للاقتصاد المصري والمشروعات القومية وأهميتها لتحقيق التنمية وكيف يلعب رجال الأعمال دورا فيها، إضافة إلى تقييمه لإداء حكومة المهندس مصطفى مدبولي خاصة المجموعة اﻻقتصادية.



ويناقش الباز عددا من الملفات أهمها خطوات الدولة المصرية في طريق الإصلاح الاقتصادي، وهل مصر أصبحت أرض خصبة للاستثمار فيها أم ما زال هناك خطوات أخرى لجذب الاستثمارات.

وفي نهاية الحوار يوجه مجموعة من الرسائل للعديد من الشخصيات العامة واﻻقتصادية والسياسية والحكومية لتحسين القتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.



" قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية " موضوع القاهرة اليوم





يستضيف الإعلامي جمال عنايت، فى برنامجه "القاهرة اليوم" الذي يعرض قناة اليوم فى التاسعة والنصف مساءً ، عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، والدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، لمناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.



وفي نفس الحلقة، يحل الناقدان الرياضيان إسلام صادق وأحمد درويش، ضيفين على البرنامج، وذلك لتقييم مباريات الدوري العام لكرة القدم، وتوقعاتهما للفرق المشاركة خلال المباريات المقبلة.





نتائج زيارة الرئيس السيسي للصين ببرنامج " مصر النهاردة "

يستعرض برنامج " مصر النهاردة " على القناة الأولى فى العشرة مساءً ، نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين ويستضيف البرنامج هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة والدكتورمحمد عز العرب الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية.

البرنامج تقديم ريهام الديب واحمد سمير .



حلقة خاصة عن اللاعب العالمى محمد صلاح فى " أخر النهار"





يستضيف برنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، على قناة النهار فى الثامنة مساءً ، كلاً من الكابتن حمدى نوح مدرب محمد صلاح فى قطاع الناشئين، وأحمد ناصر حجازى الناقد الرياضى، وطارق محمود الناقد





وتتناول الحلقة مشوار النجم العالمى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المصرى وليفربول الإنجليزى، وذلك بعد منافسته على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب فى العالم لعام 2018، التى أعلن عنها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أمس الإثنين،