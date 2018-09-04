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بورصة وشركات
مصر للفنادق ترفع دعوى قضائية ضد رامكس للتجهيزات
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 07:16 م
مصر للفنادق
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رجب عزالدين
قرر مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، بجلسته المنعقدة -أمس الإثنين- رفع دعوى قضائية ضد شركة رامكس لتجهيزات الفنادق للمطالبة بسداد فروق سعرية.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها تطالب شركة رامكس بسداد فرق القيمة فيما لم يستكمل من توريد أدوات المطابخ لفندق النيل ريتزكارلتون بمعرفة رامكس، وبين الشركة صاحبة أقل عرض مقدم ضمن المناقصة المحدودة وذلك عند استكمال الشركات لباقى العروض.
فى سياق متصل، وافق المجلس على اقتضاء كافة ما يكون لشركة رامكس من مستحقات طرف مصر للفنادق، والبالغة 240.79 ألف جنيه، واقتضاء مبلغ بـ300 ألف جنيه المسددين نقدا كجزء من التأمين النهائي.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 149.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 95 مليون جنيه خلال العام السابق.
مصر للفنادق
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