فلوسي فون.. خدمة جديدة من بنك التعمير والإسكان

المال خاص

قام بنك التعمير والإسكان بإطلاق خدمة المحفظة الإلكترونية «فلوسى فون»، والتى تقدم لجموع المواطنين سواء من عملاء البنك أو غير العملاء مجموعة من الحلول الآمنة والعصرية تمكنهم من تلببية احتياجاتهم، وإجراء مدفوعاتهم اليومية بكل سهولة وأمان عبر الهاتف المحمول أثناء تنقلهم فى الروتين اليومى وبخطوات بسيطة وسريعة.

وتتيح خدمة «فلوسى فون» للعميل بعد تحميل التطبيق على الهاتف المحمول خدمة إيداع وسحب الأموال من وإلى المحفظة، لاستعلام وسداد مختلف أنواع الفواتير «الاتصالات والإنترنت وفواتير المرافق والكهرباء وتجديد الرخص والرسوم المرورية».. بالإضافة إلى إعادة شحن المحمول، وتحويل الأموال بين حاملى المحافظ داخل مصر كما تتيح «فلوسى فون» لعملاء البنك سداد أقساط وحداتهم السكنية ودفع التبرعات والاشتراكات وتسديد أقساط التأمين وشراء التذاكر والعديد من الخدمات الأخرى المتاحة عبر شركة «فورى» وذلك بحد أقصى 6000 جنيه يوميا.

وأكد فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن إطلاق خدمة فلوسى فون تعد خطوة مهمة فى إطار خطة التطوير المستهدفة للبنك خلال الفترة المقبلة، ومواكبة التطور السريع فى مجال التكنولوجيا، وتوسيع قاعدة تقديم الخدمات المالية الإلكترونية لأكبر عدد من المستخدمين هو ما يدعم توجه الدولة لتحقيق الشمول المالى والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع لاجتذاب عملاء جدد غير مسجلين لدى القطاع المصرفى فى سبيل تحقيق الاستقرار المالى والتنمية المستدامة.

وأضاف السباعي أن بنك التعمير والإسكان بصدد إصدار خدمة الإنترنت البنكية E-BANKING قرب حلول نهاية العام الحالى 2018، بالإضافة إلى التوسع المستمر فى شبكة ماكينات الصراف الآلى والتى بلغت 215 ماكينة حتى الآن فى جميع أنحاء البلاد.