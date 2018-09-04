EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
فلوسي فون.. خدمة جديدة من بنك التعمير والإسكان
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 07:14 م
فتحي السباعي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تكريم رئيس بنك التعمير والإسكان لدوره الريادى فى نشاط التمويل العقارى
1.7 مليار جنيه محفظة SMEs ببنك التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان يعلن عن أسماء الفائزين بالحج والعمرة
بنك التعمير والإسكان يحصل على موافقة بنشر إفصاح زيادة رأس المال
فتحي السباعي
المال خاص
قام بنك التعمير والإسكان بإطلاق خدمة المحفظة الإلكترونية «فلوسى فون»، والتى تقدم لجموع المواطنين سواء من عملاء البنك أو غير العملاء مجموعة من الحلول الآمنة والعصرية تمكنهم من تلببية احتياجاتهم، وإجراء مدفوعاتهم اليومية بكل سهولة وأمان عبر الهاتف المحمول أثناء تنقلهم فى الروتين اليومى وبخطوات بسيطة وسريعة.
وتتيح خدمة «فلوسى فون» للعميل بعد تحميل التطبيق على الهاتف المحمول خدمة إيداع وسحب الأموال من وإلى المحفظة، لاستعلام وسداد مختلف أنواع الفواتير «الاتصالات والإنترنت وفواتير المرافق والكهرباء وتجديد الرخص والرسوم المرورية».. بالإضافة إلى إعادة شحن المحمول، وتحويل الأموال بين حاملى المحافظ داخل مصر كما تتيح «فلوسى فون» لعملاء البنك سداد أقساط وحداتهم السكنية ودفع التبرعات والاشتراكات وتسديد أقساط التأمين وشراء التذاكر والعديد من الخدمات الأخرى المتاحة عبر شركة «فورى» وذلك بحد أقصى 6000 جنيه يوميا.
وأكد فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن إطلاق خدمة فلوسى فون تعد خطوة مهمة فى إطار خطة التطوير المستهدفة للبنك خلال الفترة المقبلة، ومواكبة التطور السريع فى مجال التكنولوجيا، وتوسيع قاعدة تقديم الخدمات المالية الإلكترونية لأكبر عدد من المستخدمين هو ما يدعم توجه الدولة لتحقيق الشمول المالى والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع لاجتذاب عملاء جدد غير مسجلين لدى القطاع المصرفى فى سبيل تحقيق الاستقرار المالى والتنمية المستدامة.
وأضاف السباعي أن بنك التعمير والإسكان بصدد إصدار خدمة الإنترنت البنكية E-BANKING قرب حلول نهاية العام الحالى 2018، بالإضافة إلى التوسع المستمر فى شبكة ماكينات الصراف الآلى والتى بلغت 215 ماكينة حتى الآن فى جميع أنحاء البلاد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا