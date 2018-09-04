ارتفاع أسعار الزلط خلال أغسطس

الرمل والزلط

محمود زكي



كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان عن زيادة أسعار الزلط والسن خلال أغسطس وذلك مقارنة بشهر يوليو.





وأضاف التقرير أن أن سعر المتر مكعب من الزلط مخصوص ارتفع بنسبة 10% خلال شهر أغسطس حيث سجل 110 جنيهات مقابل 100 جنيه لكل متر مكعب خلال شهر يوليو وسجل ارتفاعا بنسبة 29% خلال 12 شهرًا مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2017.





وأوضح التقرير عن زيادة أسعار المتر المكعب من الزلط " فينو" بنسبة 7.5% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو حيث سجل قيمة 145 جنيها لكل متر مكعب مقابل 135 جنيها خلال شهر يوليو من العام الحالي.





ولفت التقرير إلى عن زيادة المتر المكعب من السن بنسبة 9% خلال الشهر ذاته مقارنة بشهر يوليو حيث سجل قيمة 125 جنيها مقابل 115 جنيها خلال شهر يوليو في حين ارتفع بنسبة 92% خلال 12 شهر الأخيرة والذي سجل فيه قيمة 65 جنيها للمتر المكعب.



