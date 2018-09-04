ثبات أسعار الجبس والجير خلال أغسطس الماضي

الجبس

محمود زكي



خيم الثبات على أسعار الجبس والجير خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للإحتياجات ومواد البناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.



وأضاف التقرير أن سعر الطن من الجبس فاخر للفرم والمصيص قيمة 900 جنيه خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر أغسطس في حين سجل ارتفاعًا بنسبة 9% خلال 12 شهرًا الماضية والذي سجل فيه قيمة 825 جنيها.



وسجل طن الجبس المكلسن للتشغيل قيمة 745 جنيها للطن خلال شهر أغسطس والذي سجل نفس السعر خلال شهر يوليو الماضي بينما ارتفع سعر الطن خلال 12 شهرًا الماضية بنسبة 12% والذي سجل فيه قيمة 660 جنيها للطن.



وأشار التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الجير بقيمة 2300 جنيه للطن خلال شهر أغسطس في حين ارتفع الطن بنسبة 26% خلال 12 شهرًا الماضية.



