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اقتصاد وأسواق
رئيس العربية للتصنيع يبحث التعاون مع أفريقيا
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 07:06 م
الهيئة العربية للتصنيع
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الصاوي أحمد
أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية دعم التعاون بين مصر وعمقها الإفريقي، وحتمية تعزيز تلك العلاقات.
جاء ذلك أثناء استقبال الفريق عبد المنعم التراس، للعميد الركن طاهر علي محمد نائب رئيس الأركان لدولة جيبوتي والوفد المرافق، في إطار دعم التعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية وفتح مجالات جديدة للتعاون.
وشدد التراس، على أهمية دعم التعاون مع دولة جيبوتي الشقيقة عربيًا وإفريقيا والذي يعد من الثوابت الأصيلة للسياسة المصرية الخارجية.
وأثنى على دور جيبوتي التاريخي في حماية السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وتعاونها الدائم مع مصر.
ولفت إلى أن الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة صناعية وطنية لديها اهتمام للتعاون مع جيبوتي على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين، خاصة أن جانب جيبوتي أبدى اهتمامًا متزايدًا بمنتجات الهيئة المتعددة عسكرياً ومدنيًا.
من جانبه، أشار نائب رئيس الأركان الجيبوتي إلى أهمية التعاون مع مصر تلك الدولة المحورية الكبيرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي، وأشاد بالهيئة العربية للتصنيع وإمكانيتها المتقدمة في كافة المجالات العسكرية والمدنية.
الهيئة العربية للتصنيع
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