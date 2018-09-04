محمد سعفان وزير القوى العاملة

المال- خاص



أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تم توقيع اتفاقية عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي ، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة، بحد أدني 200 وأقصي 330 جنيهاً، اعتباراً من أول يوليو 2018، وتضم إلى الأجر الأساسي، لنحو 257 عاملاً، يعلمون في مركز تدريب الفرق القومية بالمعادي.



جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2018 ، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية بشأن قواعد صرف هذه العلاوة .



وأوضح أن هذه الاتفاقية يتم قيدها وإيداعها ، ونشرها بالوقائع المصرية طبقاً لأحكام قانون العمل، وتخضع لأحكامه وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة ، مؤكداً أن كل الشركات والمصانع التي وقعت من قبل على مثل هذه الاتفاقية تراعي الجانب الاجتماعي لعمالها مما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد القومي.