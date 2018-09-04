الزراعة: أسعار القطن مجزية والشكاوى مبالغ فيها

القطن

الصاوي أحمد



نفت وزارة الزراعة تدني أسعار بيع القطن حاليا في الصعيد واصفة شكاوي المزارعين من تدني الأسعار بالأمر "المبالغ فيه" .



وأكد عادل عبد العظيم رئيس معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية لـ"المال " أن سعر القطن في الصعيد يتراوح بين 2750-2800 جنيه للأقطان الأكثار للقنطار ، للأصناف عالية الأنتاجية مثل جيزة 95 التي تنتج في الصعيد متوسط 9-8 قناطير (بشرط الالتزام بموعد الزراعة الأساسي في مارس )، مع العلم أن سعر القطن التجاري في الصعيد 2650 جنيها .



وتتولي وزارة الزراعة تسلم قطن الأكثار لأستخراج البذرة منه ،علي أن يتم بيعه زهر بعد ذلك كغيره من القطن التجاري وذلك لتوفير البذرة للموسم التالي وبلغت مساحة قطن الأكثار 120ألف فدان .



وبرر "عبد العظيم " وجود تراجع في إنتاجية الفدان في بعض الأماكن ،إلي اخطاء جوهرية في الزراعة إرتكبها المزارع سواء من خلال الزراعة في مواعيد متأخرة "بعد القمح " في يونيو أو التهاون في رعاية المحصول سواء كان في التسميد أو المكافحة والري .



وأشار إلي أن الفدان الذي ينتج 10 قنطار يحقق حصيلة من التسويق تصل لـ27 ألف جنيه علي الأقل في الصعيد،والمصروفات تتراوح بين 7 إلي 10الآف جنيه للفدان وبالتالي الفلاح يحقق أرباحا من زراعة القطن .



بينما أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن هناك أفدنة تنتج 10 قناطير قطن وهناك من ينتج 15 قنطارا في مصر ولكن لا يمكن القياس عليها في ظل تراجع الإنتاجية حاليا في مصر والظروف المناخية غير المواتية حيث تتقلص الأنتاجية في بعض الأحيان إلي 5 قناطير فقط .



واعترف نقيب الفلاحين أن بعض الفلاحين يضرون لزراعة القطن عقب حصاد القمح، وبالتالي تكون الانتاجية أقل من المتوقع نظرا لأنهم يحتاجون للقمح في توفير الطعام لأسرهم.



وأشار إلى أن فدان القطن في بعض الأحيان يحقق عائدا 15 ألف جنيه ويصرف 12ألف جنيه للفدان وبالتالي يكون الربح هو 3الآف جنيه فقط .