EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الزراعة: أسعار القطن مجزية والشكاوى مبالغ فيها
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 06:56 م
القطن
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الوزراء: زراعة مساحة تجريبية معزولة من القطن قصير التيلة
300 جنيه تراجعًا بسعر قنطار القطن فى بداية الموسم التسويقى
9.6 % زيادة في صادرات القطن بالربع الثالث لموسم 2017 / 2018
رئيس منتجي القطن: مصر عادت للسوق العالمية بتصدير مليون قنطار
وزير التجارة يبحث الترويج لشعار القطن المصري وحمايته
القطن
الصاوي أحمد
نفت وزارة الزراعة تدني أسعار بيع القطن حاليا في الصعيد واصفة شكاوي المزارعين من تدني الأسعار بالأمر "المبالغ فيه" .
وأكد عادل عبد العظيم رئيس معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية لـ"المال " أن سعر القطن في الصعيد يتراوح بين 2750-2800 جنيه للأقطان الأكثار للقنطار ، للأصناف عالية الأنتاجية مثل جيزة 95 التي تنتج في الصعيد متوسط 9-8 قناطير (بشرط الالتزام بموعد الزراعة الأساسي في مارس )، مع العلم أن سعر القطن التجاري في الصعيد 2650 جنيها .
وتتولي وزارة الزراعة تسلم قطن الأكثار لأستخراج البذرة منه ،علي أن يتم بيعه زهر بعد ذلك كغيره من القطن التجاري وذلك لتوفير البذرة للموسم التالي وبلغت مساحة قطن الأكثار 120ألف فدان .
وبرر "عبد العظيم " وجود تراجع في إنتاجية الفدان في بعض الأماكن ،إلي اخطاء جوهرية في الزراعة إرتكبها المزارع سواء من خلال الزراعة في مواعيد متأخرة "بعد القمح " في يونيو أو التهاون في رعاية المحصول سواء كان في التسميد أو المكافحة والري .
وأشار إلي أن الفدان الذي ينتج 10 قنطار يحقق حصيلة من التسويق تصل لـ27 ألف جنيه علي الأقل في الصعيد،والمصروفات تتراوح بين 7 إلي 10الآف جنيه للفدان وبالتالي الفلاح يحقق أرباحا من زراعة القطن .
بينما أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن هناك أفدنة تنتج 10 قناطير قطن وهناك من ينتج 15 قنطارا في مصر ولكن لا يمكن القياس عليها في ظل تراجع الإنتاجية حاليا في مصر والظروف المناخية غير المواتية حيث تتقلص الأنتاجية في بعض الأحيان إلي 5 قناطير فقط .
واعترف نقيب الفلاحين أن بعض الفلاحين يضرون لزراعة القطن عقب حصاد القمح، وبالتالي تكون الانتاجية أقل من المتوقع نظرا لأنهم يحتاجون للقمح في توفير الطعام لأسرهم.
وأشار إلى أن فدان القطن في بعض الأحيان يحقق عائدا 15 ألف جنيه ويصرف 12ألف جنيه للفدان وبالتالي يكون الربح هو 3الآف جنيه فقط .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا