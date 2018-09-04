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رياضة
وزير الرياضة يتفقد أول مشروع استاد للدراجات بالشرق الأوسط وإفريقيا
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 06:34 م
وزير الرياضة يتفقد أول مشروع استاد للدراجات بالشرق الأوسط وإقريقيا
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وزير الرياضة يتفقد أول مشروع استاد للدراجات بالشرق الأوسط وإقريقيا
المال - خاص
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمشروع إستاد الدراجات بهيئة إستاد القاهرة الدولى؛ لمتابعة سير العمل ورصد معدل الإنجاز بها على أرض الواقع، وذلك برفقة المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب القائمة على أعمال التنفيذ، واللواء على درويش رئيس هيئة إستاد القاهرة.
واجتمع الوزير مع رئيس شركة المقاولون العرب ورئيس هيئة استاد القاهرة ومجموعة من المهندسين لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومعدل الإنجاز الذى تحقق به على صعيد إنشاءاته حيث يضم المشروع مضمار للدراجات ومبنى ومدرجات المشاهدين ومبنى كبار الزوار ومظلة معدنية ومبنى للخدمات الذى يضم صالات جيم، وغرف خلع ملابس اللاعبين.
وقام الوزير بتفقد مشروع إستاد الدراجات ومضمار السباق، مشيرا أن إستاد الدراجات بعد الانتهاء من إنشائه بالصورة المطلوبة وافتتاحه سيكون فريدا من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، مطالبا بتواصل العمل بالمشروع والانتهاء منه فى الأوقات المحددة ليكون مستعدا لاستضافة البطولات الدولية.
ومن جانبه، أكد رئيس شركة المقاولون العرب عزم القائمين على تنفيذ المشروع الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة وفق خطة زمنية محددة وفى أقرب وقت ليكون إضافة قوية للمنشآت الرياضية بمصر.
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