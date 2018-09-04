أسعار الفواكه تتحدى المقاطعة وتواصل الارتفاع بالأسواق

الصاوي أحمد



واصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها رغم وجود حملات المقاطعة التي انطلقت قبل 4 أيام .





وأكد تجار خضراوات وفاكهة في سوق شارع نوبار بالقرب من محطة مترو سعد زغلول، وكذلك في سوق بولاق الدكرورأن أسعار الفاكهه صعدت رغم هذة الحملات لأن السوق تعاني من نقص في المعروض حاليا .





وأشار التجار إلى أن سعر المانجو العويس يتراوح بين 25-35جنيه ،والزبدية ارتفعت ل20جنيه بدلا من 17،والفص 50جنيها .





وأوضح التجار أن سعر العنب البناتي 15والبلدي 8والخوخ ب20جنيه ،والبرقوق ب25جنيه ،والكمثري ب18جنيه والتين ب15جنيه .





كما واصلت أسعار الخضراوات ارتفاعها في الأسواق نتيجة تراجع معدلات طرح المحاصيل حاليا من المزارع إلي أسواق الاستهلاك نتيجة مرور السوق بما يسمي بفوارق العروات حاليا .





وسجل سعر الكوسة 9 جنيهات والطماطم 5 والبطاطس8جنيهات بدلا من 7 جنيهات والفلفل الرومي 7 والبصل 5 جنيهات والجزر 8.





كما سجلت أسعار الخيار 6 جنيهات، والفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 10 جنيهات حتي 13 جنيها والملوخية 2 جنيه للربطة والباذنجان الرومي 3والعروس الابيض 5والاسود 4.

ولفت تجار إلى أن سعر الليمون 10 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه جنيهات.



