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بنـــوك
بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 06:11 م
بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني
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بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني
سيد بدر:
قام بنك مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) بهدف تنمية الفرص التجارية، وجاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الصين أفريقيا، والذي عُقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 3-4 سبتمبر 2018.
ووقع المذكرة عن بنك مصر محمد الإتربى، رئيس مجلس الإدارة، وعن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيانغ زينغوي رئيس المجلس، وذلك بحضور عدد كبير من القادة الأفارقة، والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية وعدد من المنظمات الدولية والأفريقية؛ حيث يحمل المنتدى عنوان "الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال التعاون المربح للجميع".
جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار سعى بنك مصر لتوسيع أنشطته الدولية، خاصة بأفريقيا، والتي تحتل الأولوية لدى المؤسسات الصينية، هذا وقد تم اختيار بنك مصر ضمن تحالف البنوك الأفريقي الصيني، والذي أسسه بنك الصين للتنمية؛ بهدف التعامل مع مشكلات التمويل التي تعرقل التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، ويعتبر هذا التحالف أحد نتائج منتدى التعاون الأفريقي الصيني (FOCAC)، ويعد اختيار البنك للانضمام لهذا التحالف بمثابة تقدير عالمي وإقليمي؛ والذى يبلغ عددهم 20 مؤسسة مالية أفريقية تم انتقاؤها من بين المؤسسات والبنوك الأفريقية وفقاً لمعايير ومحددات صارمة.
وفي إطار استراتيجية بنك مصر لتوسيع قاعدة وجوده الخارجي، فإن البنك يحظى بوجود مكتب تمثيل له بكوانزو بجمهورية الصين الشعبية هذا بخلاف شبكة فروعه بجمهورية مصر العربية، الإمارات وفرنسا والبنكين التابعين له بكل من ألمانيا ولبنان، ومكتب تمثيله بروسيا الاتحادية.
هذا ويسعى بنك مصر إلى توطيد العلاقات مع المؤسسات الصينية العاملة في مصر وكذا المؤسسات التي تسعى إلى دخول السوق المصرية، وذلك استكمالا لدور بنك مصر في تمويل المشروعات الصينية في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن الانضمام للتحالف سيتيح لبنك مصر الفرصة للاطلاع على أهم المشروعات التنموية والإقليمية في القارة الأفريقية.
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