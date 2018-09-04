EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
شنايدر إليكتريك تنضم إلى الدعوات بتعجيل وتيرة الوصول العالمي للطاقة
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 06:04 م
شنايدر اليكتريك مصر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
شنايدر إليكتريك تقدم تطبيق لإدارة بيانات المنتجات لتسريع التكنولوجيا
شنايدر إليكتريك تطلق رابطة إفريقية لإنشاء هيئة صناعية قوية بالقارة
شنايدر اليكتريك مصر
عمر سالم
انضمت شركة شنايدر إليكتريك، خلال أعمال المنتدى الثالث للطاقة المستدامة "SEforALL"، المنعقد في نيويورك مؤخرًا، إلى العديد من منظمات أخرى في الدعوة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعات من أجل تعجيل وتيرة التقدم نحو الوصول إلى الطاقة المتجددة اللامركزية – خاصة للأسر ذات اﻟﺪﺧول اﻟﻤتدنية ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
ويتماشى هذا الهدف مع برنامج "شنايدر إليكتريك" للوصول إلى الطاقة، وهو جزء من إستراتيجية شركة شنايدر إليكتريك للتنمية المستدامة.
ولاحظ المشاركون أنه اعتبارًا للاتجاهات الحالية، سيظل 9% من سكان العالم محرومين من الحصول على الكهرباء حتى عام 2030، وهناك حاجة ماسة لتسريع وتيرة التقدم بثلاث مرات للوصول إلى الهدف الذي اتفقت عليه الحكومات كجزء من أهداف التنمية المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة لكي يحصل 100٪ من سكان العالم على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وفي متناول اليد.
واتفق المشاركون كذلك على أن إحدى الطرق المهمة لتسريع الوصول العالمي إلى الطاقة تتمثل في توحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات وتجميع الخبرات للمشاركة في بناء حلول جديدة.
وبفضل التكنولوجيات المبتكرة، والعديد من البرامج التدريبية والتمويل المقدم من خلال برنامج الوصول إلى الطاقة، ستلعب شركة شنايدر إليكتريك دورا رئيسيا في هذا المشروع.
وقال جيل فيرموت ديسروش، نائب الرئيس للتنمية المستدامة في شنايدر إليكتريك، إن "شنايدر إليكتريك، من خلال برنامج الوصول إلى الطاقة، لديها قناعة أن الوصول إلى الطاقة هو حق إنساني أصيل".
وأكد جيل فيرموت ديسروش، نائب الرئيس للتنمية المستدامة في شنايدر إليكتريك، أنه من المهم لشركة شنايدر إليكتريك أن تنضم إلى هذه المبادرة الجديدة، وتعد فرصة لجمع كل أصحاب المصلحة وإيجاد حلول لتحقيق الوصول العالمي للطاقة.
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا