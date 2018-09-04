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نقل وملاحة
صور | نجاح تجارب التحميل على كوبري برج العرب
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 05:59 م
كوبري برج العرب
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كوبري برج العرب
المال - خاص
أعلن محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، نجاح تجربتي تحميل على كوبري برج العرب ( تقاطع محور التعمير مع طريق برج العرب /سيدي كرير )
وأشار إلى أنه تم إجراء التجربتين بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وكلية الهندسة جامعة القاهرة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ التجربتين باستخدام عدد 6 سيارات حمولة 30 طن للسيارة الواحدة في التجربة الأولى على الباكية المعدنية وعدد 4 سيارات حمولة 30 طن للسيارة الواحدة للتجربة الثانية على الجزء (بلاطة على خوازيق في البحيرة)، وذلك حسب اللوحة المعتمدة من استشاري المشروع وذلك للتأكد من السلامة الإنشائية للكوبري.
وأضاف «عز» أن النتائج أوضحت أن ما تم تنفيذه مطابق للمواصفات القياسية المصرية والكود المصري للطرق والكباري، وأن هذه التجارب تدخل ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التي يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكباري التي تنفذها وزارة النقل.
يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 450 مليون جنيه وطوله 620 متر وعرضه 41.2 متر وحمولته التصميمية 120 طن وسيساهم في الغاءتقاطع محور التعمير مع طريق سيدي كرير /مطاربرج العرب بما يساعهم في تقليل الاختناقات والحد من الحوادث
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