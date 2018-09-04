ميناء الأدبية يسجل دخول 46 سفينة خلال شهر

ميناء الأدبية

نادية سلام



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء الأدبية بالمنطقة الجنوبية، خلال شهر أغسطس 2018 عدد 46 سفينة، مقارنة بـ43، خلال نفس الفترة من 2017، بزيادة قدرها 3% في أعداد السفن بإجمالي حمولات بلغت 829570 طنًا، مقارنة بإجمالي بضاعة 778714 طنًا بزيادة 6.5%.



ويعد ميناء الأدبية من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية، ويتميز بكونه ميناء تخصص به تسعة أرصفة، ويقع أمام المدخل الجنوبي لقناة السويس ويتميز بأنشطة الصب السائل، والبضاعة العامة والتي لها النصيب الأكبر في إنتاجية الميناء.