EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الرقابة المالية ترجئ البت في زيادة رأس مال الأهرام للطباعة
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 05:44 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
خالد النشار: الرقابة المالية تطلق تعديلات تشريعية وتكنولوجية لتعزيز ميكنة الخدمات
فيديو| خالد النشار يوضح تطوير دور الرقابة المالية مستقبلا
الرقابة المالية توقف ستة عملاء من شراء الأسهم للتلاعب
الرقابة المالية : شركات متناهى الصغر تستحوذ على 42% من النشاط
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
رجب عزالدين
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء البت فى الطلب المقدم من شركة الأهرام للطباعة والتغليف بشأن نشر تقرير الإفصاح عن زيادة رأس المال لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة.
وتقدمت الشركة أمس الإثنين بنموذج إفصاح زيادة رأس المال المصدر من 41.6 مليون جنيه إلى 124.8 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بنحو 83.2 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم بنحو 16.6 مليون سهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
ويبلغ رأسمال الشركة 41.6 مليون جنيه، موزعاً على 8.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا