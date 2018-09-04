الرقابة المالية ترجئ البت في زيادة رأس مال الأهرام للطباعة

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

رجب عزالدين



قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء البت فى الطلب المقدم من شركة الأهرام للطباعة والتغليف بشأن نشر تقرير الإفصاح عن زيادة رأس المال لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة.



وتقدمت الشركة أمس الإثنين بنموذج إفصاح زيادة رأس المال المصدر من 41.6 مليون جنيه إلى 124.8 مليون جنيه.



وتقدر الزيادة بنحو 83.2 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم بنحو 16.6 مليون سهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.



ويبلغ رأسمال الشركة 41.6 مليون جنيه، موزعاً على 8.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.