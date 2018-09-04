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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
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السعر بالجنيه المصري
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9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
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المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
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سمك بوري
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سمك مكرونة
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جمبري
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كابوريا
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لحم كندوز
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لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يفقد 4 جنيهات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 05:36 م
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عمر سالم
شهدت أسعار الذهب فى التعاملات، اليوم الثلاثاء، تراجعًا، وذلك على خلفية انخفاض بورصة الذهب العالمية.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال" إن أسعار الذهب انخفضت اليوم بعد استقرارها أمس.
وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 601 جنيه للجرام مقارنة بنحو 605 جنيهات أمس.
وسجل عيار 18 سجل 515 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 688 جنيها بدلاً من 691 جنيها أمس، وسجلت الأوقية 1195 دولارًا بدلا من 1200.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4820 جنيهًا بدلا من 4840 جنيهًا أمس.
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