مباحثات حكومية لإنشاء منظومة لحجز تذاكر المباريات إلكترونيا

أحمد اللاهونى



استقبل الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وممثلين عن وزارة الداخلية، شركة دومنيك للحلول الإلكترونية، شركة فالكون، لمناقشة إنشاء منظومة حجز تذاكر دخول المباريات إلكترونياً، وذلك بمقر الوزارة.



وقال "العصار" فى بيان له اليوم، إن الاجتماع يأتي في إطار الإعداد لتنفيذ مشروع متكامل لتأمين عودة الجماهير لحضور المباريات الرياضية من خلال إنشاء منظومة إلكترونية متطورة لحجز تذاكر دخول الاستادات ومشاهدة المباريات E-Ticketing وإنشاء قاعدة معلومات آمنة طبقاً لأحدث التقنيات والخبرات العالمية ومعايير أمن المعلومات، وذلك بمشاركة الجهات المعنية الممثلة في وزارتيّ (الشباب والرياضة، والداخلية) وشركة دومنيك للحلول الإلكترونية والشركة الدولية للأمن والخدمات (فالكون جروب).



وأوضح "العصار" أن وزارة الإنتاج الحربي ستشارك في تنفيذ هذا المشروع من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لها، مضيفاً أن الوزارة على استعداد لتوجيه كافة الإمكانيات المتاحة بالشركات والوحدات التابعة لصالح دعم المنظومة الإلكترونية لحجز تذاكر دخول المباريات.



وقال الدكتور أشرف صبحي، إن هذا التعاون يأتي في إطار تطوير المنظومة الرياضية بجميع عناصرها، خصوصا جماهير كرة القدم، التى عادت بالفعل إلى المدرجات بدأ من سبتمبر الجاري وفق الاعداد المتفق عليها مع الاتحاد المصري لكرة القدم والاندية، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات بشأن تسهيل دخول الجماهير إلى الملاعب لحضور المباريات وفقا لنظام إلكتروني شامل.



وأوضح أنه جاري دراسة إدخال المنظومة الإلكترونية لحجز التذاكر وسيتم إعداد تقارير تحليل البيانات وتقديم الإحصاءات والمعلومات الأمنية التنظيمية لتأمين المباريات والتي ستؤدي إلى التيسير على الجماهير للحصول على تذاكر دخول ومشاهدة المباريات وكذلك تعظيم الإيرادات للأندية الرياضية والقضاء على السوق السوداء.



وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه تم خلال اللقاء استعراض كافة مطالب تنفيذ المنظومة من أجهزة، والبنية التحتية المطلوبة للتشغيل، لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها رغبة دائمة في الإصلاح والتحديث، خاصةً في ظل التحولات المتواصلة للأحداث على كافة الأصعدة والمجالات والتي تنعكس مؤشراتها المختلفة على قطاع الشباب والرياضة.



وأعرب المهندس خالد نجم رئيس شركة دومنيك للحلول الإلكترونية عن سعادته بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والشباب والرياضة والداخلية في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات والحلول الإلكترونية من خلال وضع نظام إلكتروني حديث لتأمين مباريات كرة القدم والذي سيدعم عودة الجماهير للمدرجات بشكل يحقق السيطرة الأمنية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يحقق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الصالح العام وتلبية احتياجات المواطن المصري.

