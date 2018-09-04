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اتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات: تكنولوجيا المعلومات داعم لنمو الاقتصاد
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 05:26 م
عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد
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عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد
أحمد علي _ منى عبدالباري
قال دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الاستعانة بالتكنولوجيا أحد العناصر الهامة اللازمة لنمو الاقتصاد.
وأشار طلعت خلال كلمته في اليوم الأول بمؤتمر اليورومني الثلاثاء إلى أن وزارته تسعى لدعم الاستثمار في التكنولوجيا بالقطاعين العام والخاص، عبر تفعيل دورها من خلال المساعدة والدعم وخلق توافق بين القطاعات المختلفة.
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