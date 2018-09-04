جراف| أكثر طرازات مبيعًا في 10 علامات تجارية









أحمد عوضرصدت "المال" أكثر الطرازات مبيعًا في 10 علامات تجارية بالسوق المحلية خلال الشهور السبعة اﻷولي من العام الحالي؛ وفقا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".وقال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن استراتيجية الشركات شهدت تغييرات جذرية خلال الفترة الحالية، من خلال اﻷعتماد على تصنيع واستيراد الطرازات اﻷكثر واﻷسرع مبيعًا، في ظل التحديات التي تنتاب السوق ممثلة في ضعف التمويل من البنوك، وانخفاض حجم الطلب مقارنة بأداء السوق خلال 2015.وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء للعديد من الطرازات التي تشهد تراجعًا في حجم الطلب، مضيفًا أن الوكلاء تتجه إلى طرح الطرازات الجديدة التي تتماشى مع احتياجات السوق ومنها الفئات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.استحوذت "فيرنا" وتوسان" على الحصة اﻷكبر من مبيعات هيونداي بالسوق، بنسبة 59.5% مسجلة 5742 وحدة للاولي، وباجمالى 4747 للثانية خلال الشهور السبعة اﻷولي من العام الحالي.وجاءت النترا AD فى المرتبة الثالثة بحصة 20% بواقع 3579 سيارة، وتبعتها "النترا HD " بحصة 14.4% مسجلة 2539 مركبة، وتلتها "اكسنت" بحصة 4.8% باجمالى 845 وحدة.وحلت هيونداي "كريتا" فى المرتبة السادسة، بحصة 0.8% مسجلة 141 سيارة، وتبعتها " جراند I10" بنحو 14 مركبة، و"سوناتا" باجمالى 8 سيارات، ثم "ايكونيك هايبرد" بواقع سيارتين، و"سولاريس" محققة بيع سيارة واحدة.هيمنت "سيراتو" و"سبورتاج" على الحصة اﻷكبر من مبيعات العلامة الكورية "كيا" بالسوق المحلية، بنسبة 92.7% باجمالي بيع 1913 وحدة للاولي، و1745 للثانية.وجاء طراز "سيد" في المرتبة الثالثة بنسبة 3.3% مسجلًا 132 سيارة، وتبعتها "كازنز" بحصة 1.8% بواقع 70 مركبة، وتلتها "سول" بحصة 1.4% محققة بيع 57 سيارة، ثم "بيكانتو" بحصة 0.5% بمقدار 19 وحدة، وتبعتها "كرنفال" بحصة 0.2% مسجلة 7 سيارات.اقتنصت نيسان "صني" 53.6% من مبيعات العلامة اليابانية، مسجلة 7 آلاف و496 وحدة، وتبعتها "سنترا" بحصة 25.8% بواقع 3 آلاف و608 سيارة، وتلتها "قشقاي" بحصة 19.8% باجمالى 2771، ثم "باترول" بحصة 0.5% محققة 23 مركبة، و"جوك" بحصة 0.2% بمقدار 0.2%.تصدرت أوبل "استرا" مبيعات العلامة الفرنسية بعد تمكنها من الاستحواذ على نسبة 47% مسجلة 1475 وحدة، وتبعتها "انسيجنيا" بحصة 34.5% باجمالى 1085 سيارة، وتلتها "كروس لاند X" بحصة 8.2 بواقع 220 مركبة، ثم "جراند لاند X" بحصة 7% بمقدار 80 وحدة، وجاءت حصة "كاسكادا" 0.7% محققة 22 سيارة، وبلغت مبيعات موكا نحو سيارة واحدة.استحوذ طراز "V3" علي الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات بريليانس، بنسبة 97% مسجلة 215 سيارة، فيما قدرت حصة "V5" نحو 2.2% بواقع 5 وحدات، وباجمالى سيارة واحدة من طراز "fsv".هيمنت شيري "تيجو" علي المبيعات الاجماليه للعلامة شيري بعد تمكنها من الاستحواذ على حصة 86.5% مسجلة 2045 سيارة، وسجلت مبيعات "انفي" حصة 13.5% بواقع 319 وحدة.تصدر طراز "اوبترا" قائمة مبيعات العلامة شيفروليه بعد تمكنه من بيع 3730 سيارة، وتبعتها "لانوس" بواقع 1081 وحدة، وتلتها "ايكونكس" باجمالى 380 مركبة.جاءت "تيبو" في قائمة مبيعات العلامة فيات، بعد اقتناصها حصة سوقية 94.3% باجمالى 1573 سيارة، وتبعتها "بانتو" بحصة 3% مسجلة 63 وحدة، وتلتها "X500" بحصة 1.9% بمقدار 32 مركبة.اقتنص طراز "فوكاس" 51.6% من المبيعات الاجمالية للعلامة فوردن بعد تمكنه من بيع 907 سيارة، وتبعتها "كوجا" بحصة 29.4% بواقع 517 وحدة، وتلتها "فيوجن" بحصة 12.8% مسجلة 225 مركبة، ثم "ايكسبورت" بحصة 4.7% باجمالى 82 وحدة، وتبعتها "سي ماكس" بحصة 1.5% بواقع 27 وحدة.ارتفعت مبيعات هوندا بنسبة 144%، بفضل زيادة الطلب على طراز "سيفك" مسجلة 121 وحدة، ليتسحوذ على حصة 64.4% من اجمالى مبيعات العلامة اليابانية.وجاء طراز "CRV" فى المرتبة الثانية بحصة 29% بإجمالي 55 سيارة، وتبعتها "سيتي" بحصة 6.3% بواقع 12 مركبة.