رئيس الحكومة: تسليم 50 ألف تابلت للمدارس الشهر المقبل

- الوزراء يتابع توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة بالمدارس الثانوية





المال - خاص



عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً -اليوم الثلاثاء- لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية.



يأتي ذلك فى إطار مشروع تطوير منظومة التعليم، بحضور وزير الاتصالات، وكل من نائب ومساعد وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلى الجهات المنفذة للمشروع.



وفى بداية الاجتماع، عرض وزير الاتصالات آخر مستجدات توصيل خدمة الانترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، مشيراً إلى أن نسبة انجاز المشروع وصلت إلى 92%، وتم الانتهاء من توصيل شبكة ألياف ضوئية لنحو 2180 مدرسة من إجمالى مستهدف 2382 مدرسة، ومن المقرر الانتهاء من الباقى بمطلع شهر أكتوبر المقبل، على أن تتولى الجهات المنفذه لتوصيل الشبكات الداخلية بالمدارس الانتهاء منها منتصف يناير القادم.



وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ باقى خطوات مشروع توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، وأهمية استمرار التنسيق الكامل مع مديريات التعليم ومديري المدارس، مكلفاً كلاً من نائب ومساعد وزير التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لهذا الملف، والتنسيق مع فريق المتابعة بمجلس الوزراء وتقديم تقرير يومى عن تقدم العمل فى توصيل الشبكات الداخلية بالمدارس.



وكلف رئيس الوزراء بأن يتم الانتهاء من توصيل الشبكات الداخلية بمدرستين كنموذج لما سيتم تنفيذه فى باقى المدارس على مستوى الجمهورية، وتشغيلهما بالنظام الجديد.



وأعلن نائب وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع أنه سيتم بالتزامن مع مطلع شهر اكتوبر المقبل سيتسلم 50 ألف طالب ومعلم جهاز "التابلت"، على أن يتم استكمال تسليمه تباعاً.



وخلال الاجتماع تقديم عرض حول مشروع تطوير البنية التحتية لإستراتيجية تطوير التعليم، وتمت الاشارة إلى أن المشروع يهدف ضمن مراحله إلى إنشاء شبكة معلومات لجميع المدارس التى تحتوى على مراحل التعليم الثانوى العام التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتجهيز غرفة المعلومات وربطها بمركز المعلومات الرئيسى، على أن يتم تنشيط فصول الصف الأول فقط حالياً.



وأشار العرض إلى مراحل تنفيذ المشروع وخطة العمل خلال الفترة الدراسية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذى يتضمن تجهيز الخوادم بالبيانات قبل إرسالها للمدارس، ومن ثم تركيبها ومكونات الشبكة فى المدارس واختبارها قبل التسليم.



وأوضح العرض أن مرحلة التنفيذ والتسليم تتضمن توريد وتحميل وتطبيق برنامج الحماية من الفيروسات (Antivirus & SOC)، وكذا توريد وتحميل وتطبيق نظام إدارة الأجهزة اللوحية (MDM)، إضافة إلى توريد وتحميل وتطبيق نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث(SIEM)، واستضافة نظام الامتحانات، هذا إلى جانب التأكد من ربط كافة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بمركز المعلومات الرئيسي عن طريق الشركة المصرية للاتصالات، والتأكد من استلام الطلبة للأجهزة اللوحية وشرائح الـ (SIM) الخاصة بهم وقدرة الأجهزة على الاتصال بالشبكة.