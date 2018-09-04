صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء

صعود البورصات





رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.64% عند مستوى 15922 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 753 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% عند مستوى 1950نقطة، كما صعد المؤشر الخمسينى بنسبة 0.85% عند مستوى 2607 نقاط، بينما صعد العشرينى بنسبة 1.07% عند مستوى 15650 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 799 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 49.3 مليون جنيه و43.2 مليون و2.8 مليون و3.1 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 29.6 مليون و43.2 مليون على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 81 سهما من إجمالى 178 متداولة، بينما هبط 50 سهما وبقى 47 دون تغير.