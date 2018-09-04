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اقتصاد وأسواق
جهاز المشروعات يعتزم ضخ تمويلات بنصف مليار جنيه قريبا
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 05:11 م
المشروعات الصغيرة
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المشروعات الصغيرة
أحمد الدسوقى
كشفت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى المشروعات متناهية الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعتزم توقيع عقد مع بنك القاهرة بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر قريباً.
وقالت فى تصريح للمال على هامش مؤتمر اليورمنى، إن الجهاز يخطط للوصول بحجم محفظة المشروعات متناهية الصغر بنهاية العام إلى 3 مليارات جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى.
وذكرت أن الجهاز يعتمد على البنوك والجمعيات والشركات للوصول الى عميل قطاع المتناهى الصغر
ولفتت إلى أن الجهاز سيوقع عقود بقيمة 15 مليون جنيه مع 10 جمعيات متناهية صغر خلال الفترة المقبلة
وأشارت إلى أن أبرز البنوك التى يتعاون معها الجهاز فى المتناهى الصغر هى القاهرة ومصر والاهلى والتنمية الصناعية والعمال بالاضافة الى الائتمان الزراعى .
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