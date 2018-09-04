رينو– نيسان يحتل صدارة مصنعي السيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا

شريف عيسى

احتلّ تحالف رينو نيسان قائمة مصنعي السيارات الأعلى مبيعًا للموديلات الكهربائية على الساحة العالمية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بإجمالى 97 ألفًا، و696 سيارة، لتقتنص حصة سوقية تقدر بـ11% من المبيعات العالمية.

كان موقع ev سيلز قد أعلن نمو مبيعات السيارات الكهربائية على الساحة العالمية، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو، بنسبة 68%، لتصل إلى 906 آلاف وحدة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى، والتى سجلت 539.3 ألف سيارة.

ويشير التقرير إلى تمكّن أكبر عشرة مصنّعي للسيارات الكهربائية من اقتناص 73% من إجمالي المبيعات العالمية لتلك الفئة من المركبات.

وجاءت تسلا فى المركز الثانى بقائمة مصنّعي السيارات العالميين الأكثر مبيعًا للسيارات الكهربائية بعد أن استطاعت تسليم 91 ألفًا و201 وحدة، بحصة سوقية 10%.

وتمكنت بى واى دى الصينية من اقتناص المركز الثالث فى القائمة بإجمالي 90 ألفًا و436 وحدة تم بيعها على مدار الشهور السبعة الأولى من العام الى، لتحصل على نسبة تقدر بـ10% من إجمالى مبيعات السيارات على الساحة العالمية.

وحلّت بى إم دابليو جروب فى المرتبة الرابعة بالقائمة بإجمالى 71 ألفًا و185 سيارة كهربائية مبيعة، لتستحوذ على 4% من مبيعات تلك الفئة من السيارات عالميًّا.

وحصدت بايك المركز الخامس بقائمة مصنعي السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا، بعد أن تمكنت من تسليم 67 ألفًا و552 وحدة، بحصة سوقية 7%، فيما جاءت سايك بالمركز السادس فى القائمة بإجمالى 66 ألفًا و207 سيارات كهربائية مبيعة، بحصة تمثل 7% من إجمالى المبيعات العالمية للكهربائية.

أما المركز السابع فكان من نصيب المصنّع الألمانى فولكس فاجن بعد أن تمكنت من بيع 65 ألفًا و847 وحدة، بحصة سوقية 7%، وجاءت جيلي فى المركز الثامن بإجمالى 53 ألفًا و795 سيارة كهربائية مبيعة، بحصة سوقية 6%.

واستطاعت مجموعة هيونداي كيا من اقتناص المركز التاسع بقائمة مصنعي السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا، بإجمالى 38 ألفًا و371 سيارة، بحصة 4%، فيما حصدت شيرى المركز العاشر في القائمة بإجمالى 30 ألفًا و973 سيارة، بحصة سوقية 3%.

وحلت جنرال موتورز فى المركز الحادى عشر بالقائمة بإجمالى 29 ألفًا و570 وحدة، بحصة سوقية 3%، أما المركز الثانى عشر فجاء من نصيب المصّنع اليابانى تويوتا بعد أن استطاعت بيع 28 ألفًا، و196 وحدة.

وتمكنت مجموعة دايملر من بيع 25 ألفًا، و785 وحدة كهربائية خلال الفترة من يناير وحتى يوليو، بحصة سوقية تصل إلى 3%، فيما استطاعت باقى مصنعى السيارات الكهربائية من اقتناص ما يقرب من 18% من إجمالي مبيعات العالم.



















