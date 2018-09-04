الوزراء: زراعة مساحة تجريبية معزولة من القطن قصير التيلة

جانب من اجتماع مجلس الوزراء والزراعة

المال - خاص



اتفق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع وزيري الزراعة، وقطاع الأعمال العام، على زراعة مساحة تجريبية معزولة من القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع.



وأكد مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم تخفيض نسبة الأراضي المزروعة من الأقطان طويلة التيلة، بل نعمل على زيادة مساحات جديدة من الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، عالية الإنتاجية، على أن يتم استيراد بذورها من الدول التي تميزت في زراعتها.



وأشار إلى أن صناعة الملابس عالمياً تعتمد على القطن قصير التيلة، وبالتالي نعمل على تنويع المنتج الزراعي، لنتواءم مع ما يحدث عالمياً، ومتطلبات هذه الصناعة، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على تميزنا في زراعة الأقطان طويلة التيلة، فهناك جهود تُبذل للحفاظ على جودة القطن المصري طويل التيلة المنتج، وكذا زيادة إنتاجيته.



وأضاف أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، زراعة مساحة تجريبية معزولة من الأقطان قصيرة التيلة، حتى لا تختلط مع الأصناف المصرية طويلة التيلة، وسيتم ذلك تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، تجريبياً، وليس لدينا مانع من التوسع مستقبلياً في حالة نجاح التجربة، بشرط شراء مصانع الغزل والنسيج الإنتاج من المزارعين.



وأوضح وزير قطاع الاعمال أن مصانع الغزل والنسيج تستورد مليوني قنطار من الأقطان والغزول قصيرة التيلة، وبالتالي نعمل على تلبية احتياجات هذه المصانع، بزراعة محلية، بدلاً من الاستيراد، وسيتم التنسيق مع مستثمرين زراعيين لزراعة هذه المساحة التجريبية، التي نأمل أن تصل إلى 100 ألف فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يكون ذلك تحت إشراف من مركز البحوث الزراعية، الذي سنستفيد بخبراته في استيراد التقاوي والبذور من الدول التي تميزت في زراعة الأقطان قصيرة التيلة.