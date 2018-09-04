النقد الدولي: الإجراءات الحمائية الأمريكية أقل تأثيرًا على مصر

سمر السيد:

قال رضا باقر، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بمصر، إن ارتفاع مستوى الإجراءات الحمائية التي تتخذها الإدارة الأمريكية الحالية سيؤثر على دول العالم، لكنه اعتبر أن الدول التي تتمتع بأسس اقتصادية قوية مثل مصر ستكون أقل تأثراً، لأنها أقل اعتمادية على التمويل الخارجي.

وأضاف باقر، في كلمته بفعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر اليورومني، اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب التنبؤ بتأثير تلك الإجراءات على الأسواق الناشئة، لكن هناك زخماً كبيراً فى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن ما تحتاجه الأسواق في هذا الوقت بالتحديد هو التمويل الخارجي.

ولفت إلى أن استقرار الاقتصاد الكي بمصر أمر مهم للغاية، مشيراً إلى أن الصندوق منخرط في دعم الحكومة المصرية من خلال خلق فرص العمل لأن هناك حاجة إلى 700 ألف وظيفة كل عام.

وتابع: القطاع الخاص هو من يوفر الوظائف، والكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي من أوروبا ودول الخليج ومع استقرار الاقتصاد الكلي بمصر سيكون هناك المزيد من الاستثمارات المحلية.