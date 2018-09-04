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بورصة وشركات
باكين تكشف آخر تطورات استبدال نشاط أرض القبة
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 04:44 م
باكين
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باكين تعتزم رفع صادراتها إلى 10 ملايين جنيه
باكين
رجب عزالدين
قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، إنها حصلت على رخصة من محافظ القاهرة لهدم المبانى الواقعة على أرض الشركة بالقبة، تمهيداً لتحويلها للغرض السكنى.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الإدارية والقانونية التى قامت بها الشركة مع حى الأميرية ومحافظة القاهرة والإدارة العامة للتراث المعمارى انتهت إلى صدور موافقة من نائب المحافظ، بتاريخ 16 أغسطس الماضى، لهدم المبانى الواقعة على الأرض المخصصة للغرض السكنى.
ووافقت عمومية الشركة فى 21 نوفمبر 2015، على السير فى إجراءات تحويل غرض أرض الشركة بالقبة، والبالغ مساحتها 20 ألف متر مربع من صناعى إلى سكنى ودراسة الاسلوب الأمثل لاستغلاها بعد تحويل الغرض.
وفوضت الشركة مجلس الإدارة فى اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الأمر مع إعادة العرض على الجميعة العامة مرة أخرى للاعتماد.
وأصدر محافظ القاهرة قرار رقم 15695 لسنة 2014 بتحديد استخدام غرض موقعين للشركة من صناعى إلى سكنى، يشمل مساحات لإنشاء أندية رياضية واجتماعية.
البويات والصناعات الكيماوية - باكين
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