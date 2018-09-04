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استثمار
البنك الدولى: 16% من الإنتاج المحلي المصري يعتمد على الخارج
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 04:26 م
البنك الدولى
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البنك الدولى
سمر السيد:
قال أشيش خانة، مدير برامج البنك الدولي، إن 16% من الناتج المحلي الإجمالي المصري يعتمد على الخارج وهناك خطة لضخ أكثر من 15 مليار دولار فى العديد من القطاعات.
وأكد خانة، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر اليورومني، اليوم الثلاثاء، أنه لتحقيق عوائد اقتصادية أفضل يجب التركيز علي الإنتاجية، علاوة على تحقيق الاستدامة فى الإصلاحات التشريعية وتنمية القدرات.
وأضاف أن القطاع الخاص يبحث بشكل عام عن الوضوح التام فى كل شئ، مشيراً إلى أن مصر تتطلع لتصبح مركزًا للطاقة، وإذا تضافرت جهود جميع الجهات المعنية سيكون لها تأثير إيجابي واضح في هذا النطاق.
وتابع: أن وضع أساسيات وقواعد للنظام المالي سيساهم في توفير المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، ومصر لديها إمكانيات ضخمة ولا ينقصها شئ.
البنك الدولي
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