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استثمار
البنك الدولي: التزام مصر بالإصلاح يفتح مجالاً للحاق بالاقتصاديات المتنافسة
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 04:08 م
البنك الدولى
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سمر السيد:
أكد أمينور رحمن، محلل اقتصادي رئيسي فى البنك الدولي، أن التزام مصر بالإصلاح يفتح مجالاً كبيراً للحاق بالاقتصاديات المتنافسة داخل المنطقة وخارجها، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية بمصر تتمتع بفرص هائلة للاعتماد علي التكنولوجيا لتقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية لمعالجة المعوقات التي تواجه الاقتصاد، مثل البيروقراطية والفساد.
وأضاف رحمن، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر اليورومني، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة لتعزيز الشفافية في القطاع العام وإدارة مخاطر الفساد، إلا أن معدل الشمول المالي في مصر مازال منخفضاً، وأن 7% من الشركات لديها إمكانية الوصول للتمويل مقارنة بـ28% فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لدراسة سابقة للبنك الدولي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد علي المعاملات النقدية، وأن 98% من المدفوعات تتم نقداً، ويجب تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الوصول للتمويل.
وذكر أنه فى الوقت نفسه، تعد التجارة الدولية والتصدير من الموضوعات الملحة للشركات من أجل تحسين مستوي الإنتاجية والنمو.
وأوضح أن البنك لديه نظرة إيجابية ومتفائلة للغاية تجاه مصر، كما ينظر بكل التقدير لإمكانياتها التنافسية والإنتاجية، مشيراً إلى أن البنية التحتية القوية والتشريعات الذكية والحكومة الذكية والقوي العاملة المدربة تمثل حجر الزاوية لمستقبل مصر.
البنك الدولي
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