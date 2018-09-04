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استثمار
البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية رفعت إمدادات الكهرباء للقطاع الخاص
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 03:57 م
البنك الدولى
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البنك الدولى
سمر السيد
قال أمينور رحمن، محلل اقتصادي رئيسي فى البنك الدولي، إن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات بما في ذلك قوانين التراخيص الصناعية الجديد والاستثمار والإفلاس، وتعديل قانون الشركات إلى جانب تأسيس وحدات لتسجيل المنقولات بما يحفز النمو وخلق فرص العمل.
وأشار رحمن، في كلمته خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر اليورومني، المنعقد لتهنئة مصر على الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أدت لزيادة إمدادات الطاقة الكهربائية المتاحة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه طبقاً لإحصائيات البنك الدولي انخفضت عدد الشركات التي تري أن الكهرباء تمثل عائقاً أمام أنشطتها لتصل إلى 18% فقط، خلال العام المالي 2016/2017 مقارنة بـ39% فى 2013.
البنك الدولي
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