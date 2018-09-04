د.شريف محسن يكتب: مبادئ المطالبات في تأمينات الطاقة البحرية

تنص صياغة الوثيقة على أنه في حالة وقوع حادي يؤدي إلى نشوء مطالبة، فإنه يجب على المؤمن له أن يخطر المؤمنين أو وكلاءهم في أقرب وقت ممكن وفقًا للعرف، و من ثم فيجب أن يقرر المؤمنون ما إذا يتم تعيين مسوي خسائر Loss Adjusterليعمل لحسابهم و يختبر سبب و مقدار الخسائر، و دائمًا ما يتم تعيين مسوي خسائر بسبب الطبيعة الفنية المعقدة لأي مطالبة قد تنشأ.





و عند استلام تقرير مسوي الخسائر فلابد أن يتأكدوا أن التغطية بموجب الوثيقة سارية المفعول Operativeوأنه قد الالتزام بكل الاشتراطات Warranties، وليست كل عناوين المطالبات على سبيل المثال المسئوليات تكون مغطاة بموجب الوثيقة و سوف يكون هناك تحملات مطبقة، و يقوم مسوي الخسائر بتقديم تسويته و لكن مسئول التعويضات في شركة التأمين يجب أن يكون لديه المعرفة الكافية لكي يمكنه فحص التسوية أو للبحث عن توضيحات إضافية عند الضرورة.





عندما يؤدي الحادث إلى مسئولية طرف ثالث تجاه ممتلكاته أو حياته أو تلوث، فإنه ينصح بتعيين محامي بحري فورًا لحماية مصالح كل من المؤن له و المؤمنين.





الأنواع الرئيسية للمطالبات





مرحلة الاستكشافExploration Phase





كما ذكر سابقًا، فإن وحدات الحفر البحرية المتحركة سواء كانت جاك اب، نصف مغمورة أو شبيهة بالسفينة عادة ما تؤمن بموجب نموذج معدل من نموذج لندن النمطي لبارجات الحفر البحري London Standard Offshore Drilling Barge Form أو من خلال إصدار معدل من شروط المجمع لتأمين الوحدات Institute Hull Clauses، و التعامل مع المطالبات الخاصة بالتلفيات الخاصة و التصادم سوف يتبع نفس القواعد المتبعة في مطالبات الوحدات العادية، وغالبًا لا يحتمل أن ينشأ موقف عوارية عامة لأن مقاول و مشغل الحفار لا يحملوا بضائع بموجب سندات شحن و أية إمدادات على سطح الوحدة مثل الطفلة و قضبان الحفر Mud & Drill Stems سوف يتم تأمينها بصفة خاصة مع الجسم و الآلات و عادة ما تكون ملك المقاول، و إذا ما كانت ملك المشغل أو المالك، فإن المسئولية عن الخسائر أو الأضرار يتم تغطيتها بموجب عقد حفر خاص و يمكن أن يضاف بملحق خاص إلى وثيقة الوحدات الخاصة بالمقاول.





و بالإضافة إلى للضرر المادي الذي قد يلحق بالجسم نفسه و وحدات الطرف الثالث أو الأشياء الثابتة مثل الأرصفة Docks أو أرجل المنصات، فهناك خسائر أخرى قد تنشأ من الطبيعة المتخصصة للعمل، إن مسئولية تنظيم تغطية تأمينية للأخطار التالية سوف تقسم في عقد المقاولة فيما بين المقاول و المشغل، و النموذج الأساسي المعروف دوليًا يعرف باسم عقد يوم عمل الحفر البحري الدولي International Daywork Drilling Contract – Offshore (IADC)، و في حالة حدوث أي من الخسائر التالية فمن الأفضل بالنسبة للشخص المسئول عن المطالبات أن يفحص العقد الخاص للتأكد من مدى مسئولية المؤمن له المحتملة و فحص أي تأمين متداخل أو ثنائي بين المقاول و المشغل.





و تتضمن أنواع الخسائر ما يلي:





§ فقد فتحة البئر Hole التالي للانفجار Blow out، الوهاد Cratering أو الانفجار، فقد أدوات الحفر و القضبان، سطح البئر قد يفقد و انهيار جوانب البئر يتطلب إعادة حفر في مكان جديد.





§ الوفاة أو الأضرار الجسمانية لأفراد المشغلين و المقاولين.





§ مسئولية الطرف الثالث.





§ التلوث، التنظيف و الاحتواء.





§ الانفجار، التلف الخاص و التحكم في البئر.





§ إزالة الحطام و الأنقاض.





§ الخسائر التبعية Consequential Losses (مصروفات إضافية و فقد الدخل).





§ الحرب و الأخطار السياسية.





و لا تضاف كل الأخطار المذكورة أعلاه إلى نموذج لندن النمطي لبارجات الحفر، و يجب شراء تغطيات خاصة لتغطية كل الأنشطة الاستكشافية للمؤمن له بدلًا من مجرد التأمين على سفينة واحدة.







مرحلة البناء Construction Phase





تتضمن هذه المرحلة مرحلة ما قبل التصنيع Prefabrication، و التجميع على الأرض، وتحميل و تعويم الجاكت، و تركيب الجاكت في سطح المنصة البحرية Deck offshore، التوصيل Hook up، الحفر، زراعة الأنابيب، الاختبار، تجارب التشغيل Commissioning، بدء الإنتاج الجزئي Partial Start up و مدة الصيانة، يتم التأمين على أساس كامل القيمة المكتملة Full Completed Value، و لكن تتحدد مسئولية المؤمن بالقيمة المجدولة Scheduled value التي تعكس القيمة المستكملة للمكونات المختلفة عند المراحل التدريجية للمشروع.





و من المحتمل أن يشترك مقاولون مختلفون في كل مرحلة، لذا فإن المنهج الأكثر أمانًا هو أنه يجب أن يقوم كل مشغل بتأمين كل المخاطرة لحساب كل الأطراف بموجب عقد بين المشغل و المقاول ينص على أن يتحمل المقاول تكلفة أية تحملات بموجب الوثيقة، و بهذه الطريقة يتم إعطاء حافز للمقاول ليأخذ حذره، وحتى وقت قريب أصبح يتم تسمية المقاول كمؤمن له بموجب الوثيقة بطريقة تلقائية، و يتخلى المؤمنون عن حق الرجوع على المقاول، إلا أنه قد تغير هذا مع تقديم نظام جودة التأمين Quality Assurance/Quality Control Requirement الذي ينص على أنه يجب أن يمتثل المقاولون ومقاولو الباطن إلى نظام إدارة الجودة الخاص بالمشغل حتى يتسلموا وضع المؤمن الإضافي، و هذا فتح إمكانية إجراء الرجوع في حالة الضرر الذي يتسبب فيه اهمال المقاول إذا لم يكن لديهم أنظمة العمل هذه.







حقوق المقاول Contractor’s Rights





المنطقة المثيرة للخلاف هي حقوق المقاول بموجب الوثيقة، و طريقة وصولهم إلى فوائد الوثيقة، و تنشأ هذه المشكلة لأن شرط المؤمن له في الوثيقة واسع بما فيه الكفاية لكي يغطي المقاولون و مقاولو الباطن حسب الفئة و حتى الموردين و المصممين، و هناك قرارين قانونيين في المملكة المتحدة في قضيتي Charles Darwin و National Oilwellsركزوا على هذه الجانب، و هذه الحالات حددت أنه لكي يستفيد المقاول من الوثيقة، فيجب أن يمنح العقد بين المقاول و المشغل صراحة مزايا الوثيقة على المقاول، مما يدل على النية لتقديم تغطية للمقاول من أجل نشاط خاص، و بدوره يمرر المقاول مزايا الوثيقة إلى مقاولي الباطن، علاوة على ذلك يجب تمكينهم لفعل ذلك و بالمثل، تعاقديًا يتم التعبير عن النية لفعل ذلك، و من المحتمل أن يحتل فعل الرجوع مكانة بارزة في المستقبل.





التصميم الخاطئFaulty Design





و هناك منطقة أخرى مثيرة للخلاف متعلقة بمطالبات التصميم الخاطئ، تغطي الوثيقة الخسائر أو الإضرار المادية الناشئة عن التصميم الخاطئ، المواد المعيبة أو الصناعة الخاطئة، و مع ذلك فإن اسبب الأصلي للخسارة ( وهو هنا التصميم الخاطئ) قد حدث قبل بداية الوثيقة، و بالتالي يصبح من الضرورة أن يتم تحديد أن الضرر الفعلي قد نشأ أثناء مدة التأمين، و من ناحية أخرى فهناك استثناء للجزء المعيب أو بموجب بعض الصياغات، استثناء الأجزاء الغير ملائمة للغرض أو التي لا تلبي معلمات التصميم، في غياب الخسائر أو الأضرار الفعلية.





العيب الخفي Latent defect أيضًا يأتي تحت هذا العنوان بقدر ما يكتشف هذا الجزء أنه معيب بعد القبول أو التركيب، و لكن حيث أنه لا يوجد ضرر ملموس، و بالتالي فإنه تنشأ المشكلة إذا ما عانى هذه الجزء من ضرر، و تحديد ذلك ليس بالأمر البسيط.





إن آخر صياغة للسوق عرفت باسم WELCAR 2001 و الإصدار النمطي لهذه الصياغة يستثني الجزء المعيب إلا إذا حدث له تلف ناجم عن سبب خارجي، و بالتالي فإن هذا الاستثناء يتعلق بالجزء الذي تلف كنتيجة للعيب أو لم يتلف و لكنه معيب، و هذا أيضًا يحتمل أن يثير تعارض، وهناك مشكلة إضافية في هذه الصياغة و هو الصعوبة في تعريف الجزء نفسه، و أفضل استدلال علي ذلك بدراسة منصة قاعدة الجاذبية Gravity Base Platform في المضيق النرويجي Norwegian Fjord أثناء اختبار الغمرSubmergence Testing ، و هذه كانت منصة Sleipner Platform التي انهارت نتيجة التصميم الخلوي الخاطئ في قاعدة البناء، و غرق البناء في قاع البحر، وهذا الجزء من البناء أصبح خسارة كلية، إلا أنه أحد المؤمنين قد استثنى الجزء المعيب، و هذا يعني أن مسوي الخسارة يجب أن يحدد حكميًا Arbitrarily قيمة الجز فيما يتعلق بالكل و يعمل على تقدير سماح مناسب Appropriate allowance.





مشاكل وضع الأساساتFoundation Problems





و هي مشكلة خاصة قد تمت تجربتها مع بعض الأبنية الثابتة تتعلق بمشاكل الأساسات، تحتاج المنصة الصلب إلى أن يتم وضع أساسات لها في قاع البحر، و قد تمت مواجهة حالات غير متوقعة، فمن الممن أن تخترق الاساسات قاع البحر بسهولة، وفي هذه الحالة لا تحقق المنصة التوازن المطلوب، أو قم يتم رفض الأساس و هذا يعني أنه قد تمت مواجهة صخور صلبة و في هذه المواقف فإنه غالبًا ما قد تتلف الأساسات مما يستلزم معه تحريك المنصة إلى موقع آخر، أو اتخاذ أي عمل تصحيحي آخر.







جزاءات الإلغاءancellation Penalties





تحتوي وثائق الانشاء البحري على موافقة تأمينية على تغطية جزاءات الإلغاء لمعدة بحرية، مثل سفن الرافعات الثقيلة Heavy Lift Vessels، و هذه بنود مكلفة، و إذا ما تلف الجاكت Jacket أو الوحدة العليا Modular Topside قبل وصول سفينة الرافعات الثقيلة لنقل الوحدة من ترسانة التصنيع إلى الموقع البحري، فدائمًا ما يتم سداد جزاء إلغاء، و بديل لذلك فإن السفينة، و بديل لذلك، فإن السفينة و القاطرات المصاحبة يظللن في حالة تأهب Stand by، هذه التكاليف يتم تأمينها بموجب الوثيقة و عادة ما تخضع لحدود.





اللحام الخاطئFaulty Welding





نشأت العديد من المطالبات من اللحام الخاطئ، ففي بعض الحالات فإن الخسائر المتكررة لعدد من اللحامات في خطوط الأنابيب أو الانشاء قد تسببت بواسطة عيوب في عملية اللحام أو المواد المعيبة، و هذه الخسائر قد تسببت في الكثير من العناء للمؤمنين في غياب امكانية الاسترداد من مقاول اللحام أو مقاول الانشاء، و في الوقت الحاضر تم تصميم استثناء اللحام لتقليل تعرض المؤمنين، عن طريق استثناء اللحام المعيب لكن مع السماح باسترداد قيمة أي خسائر تابعة.