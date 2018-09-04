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استثمار
البنك الدولي يطالب مصر بزيادة الإنتاجية الفترة المقبلة
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 03:44 م
البنك الدولى
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سمر السيد:
قال أمينور رحمن، محلل اقتصادي رئيسي فى البنك الدولي، إنه حان الوقت لمصر التركيز على زيادة الإنتاجية والتي تعتبر الجيل التالي من الإصلاحات، مشيراً إلى أنه من المهم خلق المزيد من فرص العمل والأسواق الجديدة وتقليل معدلات الفقر، وزيادة معدلات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وتدخل الآن عصر الجيل الرابع للثورة الصناعية.
وأضاف رحمن، في كلمته بمؤتمر اليورمني، أن هناك طريقتين ليصبح الاقتصاد الناشئ أكثر إنتاجية، الأولى في إجراء التغييرات الهيكلية التي تنتقل فيها الموارد مثل الوظائف لتصبح أكثر إنتاجية بعدما كانت أقل إنتاجية، والثانية تتعلق بنمو الإنتاجية على مستوي الشركات والذي يعد مفتاح النمو المستدام للدولة.
وأشار إلى أن مصر يعد فيها القطاع الخاص من أهم الجهات الموفرة للوظائف، ومن ناحية أخرى يجب أن يتم تحديد وتنفيذ الدعائم الازمة لتحقيق الإنتاجية وتركز الفئة الأولى من هذه الدعائم علي تعزيز مناخ الاستثمار بما في ذلك البيئة التنافسية وسلاسل العمليات التشغيلية وسهوزلة الحصول علي مصادر التمويل المتنوعة، أما الثانية تستهدف الارتقاء بإمكانيات المؤسسة من خلال تعزيز ممارسات الأعمال والابتكار.
البنك الدولي
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