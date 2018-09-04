تعيين كوادر مصرية في مجلس إدارة أورنج مصر

المال- خاص



أعلنت شركة أورنچ مصر، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن تعيين كفاءات محلية متميزة لتعزيز تواجدها في السوق المصرية وزيادة الحوكمة متمثلة في 2 من الاعضاء الجدد المستقلين لمجلس الإدارة وهما السيد شريف سامي والمهندس هشام مكاوي.





جدير بالذكر أن شريف سامى، هو الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية ويمتلك خبرات كبيرة في مجالات الأسواق المالية والاستثمار والحوكمة.وهو أيضاً عضو لجنة استثمار صناديق التأمينات الاجتماعية وعضو اللجنة الاستشارية الدولية لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة.





أما المهندس هشام مكاوي، فهو الرئيس الإقليمي لشركة بى بى شمال أفريقيا ولديه خبرات متراكمة تزيد عن 25 عاما في المناصب التجارية والتحليل الاقتصادي وتطوير الأعمال في هيوستن وشيكاغو ولندن.





وبذلك أصبح مجلس الإدارة برئاسة برونو ميتلنج يضم ثلاثة أعضاء مستقلين، حيث تتواجد نيفين الطاهري كعضو مجلس إدارة منذ عام 2013ليصبح مجلس الإدارة يضم 4 مصريين بعد انضمام المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لأورنج مصر.





كما انضم لمجلس إدارة اورنچ مصر اليون ندياى ممثلاً عن شركة أم تى تليكوم إس سى آر ال، وهو يتمتع بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال الاتصالات ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





يأتي هذا القرار في أعقاب زيادة رأسمالها مطلع هذا العام بـ 15.3 مليار جنيه والتي تعد أكبر زيادة رأسمال لشركة مصرية في السنوات الأخيرة مما يؤكد على مدى ثقة مجموعة اورنچ العالمية بالسوق المصري.







