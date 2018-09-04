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بنـــوك
جهاز المشروعات يضخ 37 مليار جنيه إلى 2.9 مليون عميل
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 03:30 م
تمويل المشروعات متناهية الصغر
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نيفين بدر: 2 مليار شخص حول العالم غير مشمولين ماليا
تمويل المشروعات متناهية الصغر
أحمد الدسوقي وسيد بدر
قالت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بجهاز المشروعات، إن السوق المحلية تتجه للتوسع في التأجير التمويلي متناهي الصغر، مع إقرار القانون الجديد للتأجير التمويلي.
وأضافت بدرالدين، خلال جلسة الشمول المالي بمؤتمر اليورومني، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز ضخ 37 مليار جنيه إلى 2.9 مليون عميل منذ تأسيسه.
وأوضحت أن خدمات الجهاز تقتصر على التمويل، لكنه يقدم الخدمات والاستشارات الفنية والمالية لأصحاب المشروعات ويسعى للتوسع فيها.
وفيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر، أوضحت أن هناك 900 جمعية و6 شركات تعمل في هذا القطاع.
جهاز حماية المستهلك
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