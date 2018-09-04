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سيـــاســة
السفارة الأمريكية بالقاهرة تستأنف العمل بعد تحذيرات لرعاياها
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 03:22 م
السفارة الأمريكية في القاهرة
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السفارة الأمريكية في القاهرة
أحمد صبرى
أعلنت السفارة الأمريكية عن استئناف عملها عقب وقت قليل من توجيه تحذير لمواطنيها فى مصر عدم القدوم إلى السفارة فى الوقت الحالى ومراسلة السفارة لمعرفة المستجدات الأمنية .
وقالت السفارة فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة تويتر: نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر".
وتابعت في تغريدات جديدة "
قد انتهت الشرطة من تحقيقاتها في مكان الحادث. وتستأنف السفارة أعمالها العادية"
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