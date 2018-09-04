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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

السفارة الأمريكية بالقاهرة تستأنف العمل بعد تحذيرات لرعاياها

السفارة الأمريكية في القاهرة
السفارة الأمريكية في القاهرة
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أحمد صبرى

أعلنت السفارة الأمريكية عن استئناف عملها عقب وقت قليل من توجيه تحذير لمواطنيها فى مصر عدم القدوم إلى السفارة فى الوقت الحالى ومراسلة السفارة لمعرفة المستجدات الأمنية .

وقالت السفارة فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة تويتر: نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر". 

وتابعت في تغريدات جديدة "قد انتهت الشرطة من تحقيقاتها في مكان الحادث. وتستأنف السفارة أعمالها العادية"

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