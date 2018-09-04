نيفين بدر: 2 مليار شخص حول العالم غير مشمولين ماليا

المشروعات الصغيرة

أحمد الدسوقي وسيد بدر:



قالت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بجهاز المشروعات، إن هناك نحو ملياري شخص حول العالم لا يتعاملون مع مؤسسات مالية.



وأوضحت خلال جلسة الشمول المالي بمؤتمر يورومني، أن الشمول المالي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تخفيض معدلات الفقر.



وأضافت أن مصر بها 44 مليون بالغ يمكن ضمهم للمنظومة المالية، لافتة إلى أن تطبيق خدمات الموبايل البنكي والموبايل بيمنت يسهم في زيادة نسبة الشمول المالي خاصة في ظل انتشار المحمول على مستوى مصر.