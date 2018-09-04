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اتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات: يورومني منصة لتشجيع الصناعة المحلية
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 02:40 م
عمرو طلعت وزير الاتصالات
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عمرو طلعت وزير الاتصالات
محمود جمال وسمية كمال:
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مؤتمر يورومني منصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع، ومنها مشروع المناطق التكنولوجية علي المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية علي هامش مشاركته اليوم في المؤتمر، أن الاتصالات تسعي إلي توظيف تكنولوجيا المعلومات في مختلف وزارات وهيئات الدولة بهدف رفع كفاءتها وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بناء علي تكليفات رئيس الجمهورية.
وقدر حجم الصادرات المصرية من خدمات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي، بنحو 3 مليارات دولار وتسعي الوزارة إلي زيادتها خلال المرحلة المقبلة عبر تعزيز التعاون المشترك مع دول العالم في مختلف المجالات ومنها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
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