مشتريات المصريين تدفع البورصة إلى الصعود في منتصف جلسة الثلاثاء

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



وصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للمصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 15953 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39% عند مستوى 754 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 465 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 32 مليون جنيه 4.5 مليون جنيه و 2.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية و الاجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 12 مليون جنيه و24 مليون جنيه و 2.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 86 سهم من إجمالى 86 سهما متداولا،بينما هبط 28 سهم وبقى 44 دون تغير.

