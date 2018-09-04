البيئة توقع اتفاقية ثلاثية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة

عصام عميرة



قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاتفاقية الثلاثية هي التنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر.



وأضافت أن الهدف الرئيسي للاتفاقية التعاون مع الجهات المختلفة وتبادل الخبرات المتعلقة بالتزامات البيئة.



وتابعت الوزيرة أن قيمة الاتفاقية مليون دولار لدعم الاهتمام البيئة، والتوجه إلى الشباب والأطفال لتنمية الوعي البيئي لديهم وتعزيز المشاركة الشاملة لتحسين حياه المواطن.



وقام بتوقيع الاتفاقية السفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية ،ومندوب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة.



وتابعت الوزيرة إنه سيتم الإعلان عن مبادرة لربط اتفاقيات الالتزام البيئي عالميا، وذلك خلال مؤتمر الالتزام البيئي الرابع عشر والذي تستضيفة مصر في ديسمبر المقبل.



وفازت وزارة البيئة بجائزة الأيوا العالمية، وذلك أثناء توقيع مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة لتنفيذ اتفاقيات ريو بين وزارة البيئة والأمم المتحدة.

