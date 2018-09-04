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بورصة وشركات
وزير الاتصالات: 10% نموا مستهدفا للقطاع العام الحالي
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 02:20 م
عمرو طلعت وزير الاتصالات
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عمرو طلعت وزير الاتصالات
أحمد علي - منى عبدالباري
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن القطاع يستهدف نموا نسبته 10% العام الحالي.
وتابع طلعت خلال كلمته بمؤتمر اليورومني اليوم، إن قطاع الاتصالات المصري قادر على المنافسة عالميا.
وأشار أيضا إلى أن الوزارة تسعى لدعم استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع عبر التشريعات المرنة والتي تساعد في دعم القطاع وتنظيمه.
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