EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
فيديو| خالد النشار: إطلاق آلية الشورت سيلينج بالبورصة نهاية سبتمبر
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 02:08 م
المستشار خالد النشار
أخر الأخبار
المستشار خالد النشار
شريف عمر:
قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تجرى المناقشات النهائية لإطلاق آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع "الشورت سيلينج" بالبورصة بنهاية شهر سبتمبر الجاري، مشيراً لأهمية توافر معايير محددة فى الشركات مقدمى الخدمة عند منحها رخصة الشورت، بجانب اختيار أسهم محددة.
وأضاف النشار أن المناقشات مستمرة مع أطراف سوق المال، واللجنة الاستشارية بالهيئة وشركة مصر المقاصة للوصول إلى الشكل النهائى لإطلاق الآلية فى البورصة، والتى سيتم منحها لشركات السمسرة فى صورة ترخيص شبيه بالية الشراء الهامشى.
تسمح "الشورت سيلينج" ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعرى البيع المكشوف، والشراء ناقص الفائدة التى يدفعها، نظير اقتراض الورقة المالية.
وأكد النشار إلى أنه يمجرد الوصول للشكل النهائى للآلية سيتم إجراء دورات تدريبية للشركات والبورصة لتطبيقها فى السوق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا