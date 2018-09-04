فيديو| خالد النشار: إطلاق آلية الشورت سيلينج بالبورصة نهاية سبتمبر

المستشار خالد النشار

شريف عمر:



قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تجرى المناقشات النهائية لإطلاق آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع "الشورت سيلينج" بالبورصة بنهاية شهر سبتمبر الجاري، مشيراً لأهمية توافر معايير محددة فى الشركات مقدمى الخدمة عند منحها رخصة الشورت، بجانب اختيار أسهم محددة.



وأضاف النشار أن المناقشات مستمرة مع أطراف سوق المال، واللجنة الاستشارية بالهيئة وشركة مصر المقاصة للوصول إلى الشكل النهائى لإطلاق الآلية فى البورصة، والتى سيتم منحها لشركات السمسرة فى صورة ترخيص شبيه بالية الشراء الهامشى.



تسمح "الشورت سيلينج" ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعرى البيع المكشوف، والشراء ناقص الفائدة التى يدفعها، نظير اقتراض الورقة المالية.



وأكد النشار إلى أنه يمجرد الوصول للشكل النهائى للآلية سيتم إجراء دورات تدريبية للشركات والبورصة لتطبيقها فى السوق.



