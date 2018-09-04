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بورصة وشركات
نعيم توصي بشراء سهم المالية والصناعية
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 02:00 م
النعيم
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النعيم
أسماء السيد:
نصحت بحوث "نعيم" بشراء سهم شركة المالية والصناعية قرب 11.40 جنيه.
وأوضحت في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أن السهم نجح في اختراق مستوى المقاومة عند 11.40 جنيه، مشيرة إلي أن تأكيد اختراق المستوى سيمهد له الطريق نحو 12.30 جنيه ثم 12.90 جنيه.
وارتفع السهم بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بـ 2.5% ليصل 11.52 جنيه.
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